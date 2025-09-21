ЛНЗ здолав Рух у матчі 6-го туру чемпіонату України (1:0). Відео гола та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Для головного тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова цей матч мав особливе значення: фахівцю довелося протистояти своїй колишній команді, яку він залишив цього літа заради черкаського клубу.

ЛНЗ мінімально переміг Рух – Пономарьов продовжив рекордну програшну серію своєї колишньої команди

ЛНЗ зумів першим проявити себе на полі. На 32-й хвилині Яшарі віддав точну передачу на хід Просперу, який вийшов з-за спини Романа, обіграв Герету і спокійно відправив м’яч у порожні ворота. Цей гол виявився єдиним і вирішальним у матчі, принісши ЛНЗ перемогу.

