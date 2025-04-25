На 12-й хвилині Козак розібрався з захисником у штрафному Інгульця і закручував у ближній кут – Паламарчук у падінні відбив. У відповідь П'ятов з лінії карного стріляв по центру – удар вийшов занадто кволим. В середині тайму атака Олексадрії завершилась скиданням на десять метрів, звідки Цара легко переправив м'яч у сітку.

Олександрія забезпечила бронзу УПЛ – "містяни" втримали перемогу над Інгульцем і наблизились впритул до Динамо

Згодом Козак вивів Ковальця сам на сам, але той влучив у поперечину. Наприкінці тайму він змарнував другий супершанс, замкнувши з декількох метрів над воротами. По перерві Паламарчук продовжив рятувати Інгулець після численних гольових спроб олександрійців. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою і гарантованими бронзовими медалями для команди Руслана Ротаня.