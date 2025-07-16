Найвеселіший гравець у роздягальні Чорноморця: Ян Вічний.

Найепічніший фейл на тренуванні чи матчі: Фейл за СК Дніпро-1 у матчі з Минаєм – дві жовті за один епізод.

Стадіон, на якому мрієте зіграти: Сантьяго Бернабеу.

Клуб, за який хотіли би вийти хоча б раз: Реал Мадрид.

Вихованець Динамо жорстко висловився про УПЛ: "Переоцінений рівень гравців"

Найемоційніша перемога у вашій кар’єрі: Перемога з Чорноморцем проти Ворскли на виїзді – тоді вона подарувала надію, що можемо залишитися в УПЛ.

Поразка, яку згадуєте досі: Тут навпаки – краще згадаю гол. Мені дуже подобається гол у матчі Динамо Брест – 1:1.

Ваш найкрасивіший гол: Саме той – за Динамо Брест, у матчі, що завершився 1:1.

Кумир у дитинстві: Анрі.

Найатмосферніший стадіон в Україні: Чорноморець.

Фраза або правило, яке вас тримає в тонусі: Футбол – це щоденна робота над собою. Я стараюсь не зупинятись, навіть коли важко, і продовжую рухатись, хто би що не казав.

Хобі поза футболом: Люблю риболовлю, волейбол на піску, деякі компʼютерні ігри та грати у карти в компанії.

Цитата або правило, за яким живете: Для мене найважливіше – бути чесним перед самим собою, – сказав Хобленко для YeSport.

Нагадаємо, Олексій Хобленко є вихованцем Динамо, у структурі якого перебував з 2011 до 2016 року. В Україні нападник виступав за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати, Кривбас, ЛНЗ. За кордоном грав у складі польського Леха, білоруського Динамо Брест, норвезького Стабека та естонської Левадії.

Чорноморець за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги, однак Хобленко залишився у клубі, продовживши контракт ще на рік.

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