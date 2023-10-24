"Ми повинні думати про математичний вихід в плей-офф. Барса – це клуб, який зобов'язаний вигравати всі змагання. Це пов'язано з історією команди. Гра проти Шахтаря дуже важлива. Ми повинні здобути три очки, що стане додатковою мотивацією для гри на вихідних проти Реала.

Барселона – Шахтар: каталонці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів проти "гірників" з сенсаційним бомбардиром

Я відчуваю себе впевнено, задоволений тим, як йдуть справи. Я користуюся можливістю і намагаюся показати себе якнайкраще та допомогти команді. Щоразу, коли опиняюсь на полі, незалежно від того, виходжу я на заміну чи в старті, намагаюся показати свою найкращу версію – допомагати, забиваючи або асистуючи.

Вдячний Хаві. Він додав мені впевненості. Я багато чому навчився у нього. Ми говоримо про те, в чому я можу вдосконалюватися. Настав час взяти на себе відповідальність в атаці. Я готовий зробити крок вперед.

Молоді гравці? Вони прийшли сильними та з хорошими якостями. Є тиск, але вони також мають величезний потенціал. Подивіться на Гіу, йому знадобилося лише 35 секунд, щоб забити. Він може нам допомогти", – цитує Торреса Marca.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Шахтаря 25 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом. Наразі каталонці лідирують у своїй групі Ліги чемпіонів, маючи шість очок. "Гірники" набрали три бали й перебувають на третій сходинці.

Шахтар копіює Динамо, або Чому Срну змусили очолити команду