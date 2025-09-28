Металіст 1925 обіграв Колос (1:0) у матчі сьомого туру УПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться у цій новині на "Футбол 24".

На старті зустрічі Пахолюк відбив перед собою удар Калюжного, захисник Колоса вибив м'яч, не давши Ітодо добити м'яч у ворота. Пізніше Гусол прострілив у штрафний, м'яч потрапив до Алефіренка, але вінгер не влучив по воротах з убивчої позиції.

Металіст 1925 здолав сенсаційний Колос та піднявся на друге місце УПЛ

Цікаво, що за грою на стадіоні спостерігав головний тренер Полісся Руслан Ротань разом зі своїм тренерським штабом. На 63-й хвилині Литвиненко віддав пас на фланг Рашиці, а той зробив м'яку подачу, яку замкнув Антюх. Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу та випередив Колос у турнірній таблиці.

