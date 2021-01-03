Реал без проблем переміг Сельту. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Реал двічі відзначався в дебюті обох таймі: у першому Васкес головою замкнув точну передачу від Асенсіо з флангу, а у другому виконавці вже помінялись ролями – Марко асистував, Лукас впевнено прошив голкіпера. Сельта ж майже нічого біля володінь Куртуа не створила.

Реал впевнено здолав Сельту і очолив турнірну таблицю Ла Ліги

2:0 – Реал тимчасово став лідером Прімери з 36 очками, випередивши Атлетіко на один пункт ("матрацники" сьогодні, 3 січня, ще гратимуть з Алавесом). Сельта залишилась на 8 сходинці з 23 заліковими балами.