Мілан на останніх хвилинах вирвав перемогу над Лаціо. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Вже до 15 хвилини "россонері" впевнено вели у рахунку з подвійною перевагою. В середині першого тайму Лаціо пробив 11-метровий – Іммобіле не забив, але на добиванні результативно зіграв Альберто.

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По перерві Іммобіле все ж відзначився голом, але на 90+2 Тео Ернандес вирвав перемогу над "орлами" завдяки точному удару головою після подачі з кутового. Мілан повернувся на вершину Серії А з 34 очками, Лаціо розташувався восьмим з 21 пунктом.