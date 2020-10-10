Колумбія розгромила Венесуелу в матчі 1-го туру відбору до ЧС-2022, а головними героями стали гравці Аталанти Дуван Сапата та Луїс Мурієль. Дивіться відео голів та огляд матчу Колумбія – Венесуела.

КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 1-й тур

Колумбія – Венесуела – 3:0

Голи: Сапата, 16, Мурієль, 26, 45+3

Матч розпочався із жахливої травми Аріаса вже на 7 хвилині, що тільки розгнівало колумбійців. Вже на 16 хвилині Сапата замкнув передачу Куадрадо з флангу. Трохи пізніше Мурієль отримав м'яч у штрафному та розстріляв дальній кут воріт. А перед перервою Луїс поставив ефектну крапку в матчі, промчавшись із власної половини та пробивши у ближній кут.

Аріас зазнав жахливої травми у матчі відбору до ЧС-2022 – моторошне відео

Відзначимо, що Колумбія приєдналась до Бразилії, Аргентини та Уругваю у квартеті лідерів відбору в Південній Америці, здобувши перемогу в стартовому турі.

Відбір до ЧС-2022: Колумбія розгромила Венесуелу завдяки одноклубникам Маліновського, Бразилія знищила Болівію