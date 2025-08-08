Полтава перемогла Верес у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч активніше розпочали номінальні господарі. Нагадаємо, що гра проходила у Кропивницькому, де Полтава буде проводити всі свої домашні матчі. Полтава могла відкривати рахунок уже на 1-й хвилині – Одарюк потужно пробив у ближній кут, але трохи не влучив у ворота.

Полтава здобула дебютну перемогу в УПЛ, перегравши Верес у яскравому матчі

Перший тайм проходив у невисокому темпі, та господарі змогли відзначитися: на 34-й хвилині Бужин виконав подачу з правого краю, а Місюра скинув м’яч на Веремієнка. Захисник Полтави з розвороту пробив точно під дальню стійку.

У другому таймі Верес активно тиснув на ворота господарів: подекуди блискуче діяв голкіпер Восконян, а в інших моментах атакувальним гравцям гостей банально не вистачало точності. Зазначимо, що поєдинок переривався через повітряну тривогу. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою Полтави – 1:0.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо