"Я задоволений грою своєї команди. Зараз гарний час зіграти з Барселоною, оскільки для такого скромного клубу, як ми, зіткнутися з ними, перебуваючи вище в турнірній таблиці – неймовірно.

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Ми хочемо перемогти, але потрібно розуміти, що ми не на рівні Барселони. Це клуб з зовсім іншими цілями, тому наша перемога буде сенсацією", – цитує Мічела Estadio Deportivo.

Нагадаємо, каталонське дербі між Барселоною і Жироною відбудеться вже сьогодні, 10 грудня, о 22:00. Після 15-ти турів команда українців йде у турнірній таблиці Ла Ліги другою, випереджаючи "блаугранас" на 4 очки.

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