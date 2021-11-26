"Вітаю Рому із заслуженою перемогою. Нам дуже складно грати проти вмотивованої команди, як Шахтарю було з Інтером. Ромі потрібна була перемога, вони провели ідеальний матч. Є зустрічі, коли переможці не перемагають, але цього не сталося.

Рома – Зоря – 4:0 – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

Переміг клас, найсильніша команда. Ми зробили помилки, але не можу звинувачувати свою команду. Бажаю Ромі перемагати надалі. Дивимось на матчі в Україні, де продовжимо свій шлях. Рома – відмінна команда, і ми були раді зіграти з нею. Ми аналізували суперника перед матчем, але не зуміли реалізувати те, що підготували. Іноді ви робите все можливе, але не отримуєте результату – це футбол.

Перші та останні 10 хвилин матчу важливі у футболі, гравці намагалися, але втрачали концентрацію. Ми зробили все, що в наших силах, і це найголовніше", – наводить слова Скрипника Forzaroma.

Нагадаємо, Зоря була розбита Ромою (0:4) та разом з Динамо та Шахтарем залишилась без євровесни.

Рома розтрощила Зорю: луганці правильно налаштувались, але різниця в класі зробила результат – Україна без євровесни