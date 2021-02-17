"Перемагайте – або ми вас вб'ємо", – розлючені чилійські фанати поставили смертельний ультиматум команді
17 лютого 23:44 - Читать на русском
У чилійському чемпіонаті ціна помилки дуже висока.
Коло Коло фінішував на 17-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Чилі і змушений зіграти поєдинок проти Універсідад Консепсьон за прописку в елітному дивізіоні.
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Фанати Коло Коло вирішили не скупитись на додаткову мотивацію для своєї команди і пройшли маршем перед матчем з плакатом "Перемагайте – або ми вас вб'ємо".
Поєдинок Коло Коло – Універсідад Консепсьон відбудеться на 17 лютого.
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