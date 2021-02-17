Коло Коло фінішував на 17-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Чилі і змушений зіграти поєдинок проти Універсідад Консепсьон за прописку в елітному дивізіоні.

"Вони Луческу просто не поважають": Ракицький захистив румуна від гніву фанатів Шахтаря і Динамо

Фанати Коло Коло вирішили не скупитись на додаткову мотивацію для своєї команди і пройшли маршем перед матчем з плакатом "Перемагайте – або ми вас вб'ємо".

Поєдинок Коло Коло – Універсідад Консепсьон відбудеться на 17 лютого.

Стабільність по-чилійськи: як тричі поспіль здобути чемпіонський титул, щороку (!) змінюючи тренера