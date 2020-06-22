"Переломи мене не зупиняють": захисник Шахтаря розповів про реабілітацію після важкої травми

Захисник Шахтаря Валерій Бондар повідомив, як проходить його відновлення після серйозного ушкодження.

"Реабілітація проходить непогано. Я вже досить добре наступаю на ногу, хоч і ходжу у спеціальному чоботі.

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Щодня їжджу на базу і займаюся, роблю вправи. Травми і переломи мене не зупиняють. Завжди потрібно удосконалюватися і працювати", – сказав Бондар у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Валерій травмувався наприкінці травня на тренуванні. У 21-річного оборонця діагностували перелом лівої щиколотки великогомілкової кістки. Відновлення після таких травм може тривати до трьох місяців.

Бондар – вихованець клубної академії Шахтаря. За головну команду "помаранчево-чорних" дебютував рік тому – 4 травня 2019 року – у матчі проти Львова. Дебютний гол в УПЛ забив у ворота полтавської Ворскли у вересні 2019-го. У поточному сезоні провів за донецький клуб 10 поєдинків.

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