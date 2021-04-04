"Незадоволений, звичайно, результатом. Але для Шахтаря після поразки у Львові ще одна втрата очок була б трагедією, тому вони налаштувалися на нас. В якійсь мірі ми розуміли, що поступаємося у швидкості – у суперника всі гравці швидкісні. Намагалися комбінувати, тримати м'яч, не вибивати.

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Я вдячний хлопцям, вони намагалися грати в футбол. Десь не вистачало майстерності, реалізації. Свої моменти потрібно до кінця використовувати. Пропустили теж прикрі голи.

Коли лідери вийшли з гри у першому таймі, все пішло не за планом. Ігор Пердута ребро зламав, у Олів'є Тілля – струс мозку, начебто. Не знаю. Потрібно йому голову перевірити і з носом проблеми", – сказав Максимов у коментарі ТК Футбол.

Після 20-ти турів УПЛ Ворскла залишається на 5-й сходинці з 31-м заліковим балом.

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