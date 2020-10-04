Борусія досить швидко оформила комфортну перевагу: Плеа після довгої передачі та скидки Хофмана точно пробив у ближній кут. Вже за 2 хвилини Хофман асистував Ляйнеру, точно навісивши з кутового. У другій половині Штіндль зробив перевагу розгромною, реалізувавши пенальті за фол проти Тюрам. Реджбецей один м'яч відквитав ударом з-за меж штрафного на 84 хвилині, однак на більше Кельн не спромігся.

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Таким чином, Борусія М набрала 4 очки та розташувалась на 10 сходинці, Кельн залишився у зоні вильоту з 0 пунктів, випереджаючи Майнц та Шальке.