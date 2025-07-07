"Ми клуб, який не боїться ухвалювати такі рішення. Арда голодний, молодий, амбітний і він переможець, як і я, і вся наша команда. Вони підвищили Еюпспор і у своєму першому сезоні в турецькій Суперлізі посіли шосте місце, лишень в одному очку від кваліфікації до єврокубків.

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Переконати його було нескладно. Він не питав про війну чи контракт. Ми просто говорили про футбол, гравців та команду. Телефонного дзвінка було достатньо. Він сказав: "Я готовий. Це мій шанс і я хочу ним скористатися. Я не хвилююся: я хочу бути тренером на найвищому рівні, і Шахтар – це величезний крок для мене".

За останні 25 років ми не тільки експортували хороших гравців, у нас також були чудові тренери: Мірча Луческу, Роберто Де Дзербі, Луїш Каштру, Паулу Фонсека... І Арда має все, щоб стати кращим.

Арда – це Сімеоне у захисті та Луїс Енріке в атаці (обидва його тренували, – прим.). У нього душа гравця, він відчуває футболіста, а цього найважче досягти. Він також має чудовий склад. Ми віримо в нього й готові розпочати новий розділ із тими самими амбіціями, що й завжди: ми хочемо вийти до Ліги Європи і знову стати чемпіонами України", – заявив Срна для Marca.

Нагадаємо, що уже 10 липня "гірники" розпочнуть участь у кваліфікації Ліги Європи протистоянням з фінським Ільвесом, матч-відповідь пройде 17 липня.

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