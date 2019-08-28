"Переконаний, що кілька наших бразильців зацікавлять більш імениті клуби", – Блавацький про легіонерів Львова

Головний тренер "містян" оцінив перспективи своїх підопічних з Бразилії.

"Бруно добре зарекомендував себе ще в минулому сезоні, мав кілька привабливих запрошень і він заслужив випробувати свої сили в одній з провідних команд Португалії. Бруно став прикладом для його співвітчизників, показав, що, домігшись визнання у Львові, можна опинитися в більш відомому клубі.

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На мій погляд, незамінних гравців не буває, принаймні, в українській Прем'єр-лізі – точно. Тому сподіваюся, що після відходу Бруно з роллю бомбардира впорається новачок Ренан, що будуть прогресувати Шина, Педро, Пернамбуко. Переконаний, що за підсумками цього сезону ще кілька бразильських легіонерів опиняться в полі зору селекціонерів більш іменитих команд", – розповів Блавацький в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, у заявці Львова на УПЛ 2019/20 наразі є аж одинадцять гравців з Бразилії.