"Чи є шанси в Динамо у матчах із Фенербахче, враховуючи підсилення турків? Я прогнозую, що Динамо пройде Фенербахче. Говорив із багатьма людьми, вони дуже скептично до цього ставляться, але в мене десь є внутрішнє відчуття, що Динамо зараз у хорошому стані, з мудрим та досвідченим тренером, який, до речі, відхилив пропозицію Фенербахче.

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Зараз Фенербахче тренує Жорже Жезуш. Це непростий тренер. Він може давати результат, але з тією командою, яка його абсолютно слухається. Він такий – тренер із диктаторським характером. Але як у нього вийде у Фенербахче, тим більше, що матчі з Динамо будуть для нього першими на чолі команди, це початок роботи...

Вони можуть посилювати свій склад, але особистості не виграють у футбол. Виграє завжди команда. І я вважаю, що у киян зараз зібрана якраз дуже гарна команда, яка багато років йшла до того, щоб тепер себе проявити.

У них зараз піковий момент. Вони відіграли дві дуже складні Ліги чемпіонів, де були аутсайдерами, їм було тяжко. Але зараз команда має дати певний результат, і я гадаю, що Луческу це розуміє. Він бачить, скільки молодих гравці можуть прогресувати.

Я чомусь всередині переконаний, що Динамо пройде Фенербахче. От не можу пояснити, чому. Але внутрішньо я впевнений, що Динамо під силу. За рахунок досвіду, командного духу, за рахунок тих людей, які вже у команді багато років, і влилися у її роботу. Луческу за два роки зробив дуже добрий колектив. В мене внутрішнє переконання, що Динамо може пройти Фенербахче", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Матчі Динамо – Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Перед цим, 18 числа, команди дізнаються потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації – вже в понеділок відбудеться жеребкування.

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