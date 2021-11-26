"Насамперед ми маємо зосередитися на перемозі над Туреччиною. Це важлива гра, щоб вийти у фінал та виграти його. Є кілька позитивних аспектів, таких як можливість двічі грати вдома, але для цього потрібно перемогти Туреччину. Важливим є факт того, що ви можете розраховувати на підтримку трибун та уникати виснажливих подорожей. Ці подорожі завжди трохи складні.

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Тепер нам потрібно добре підготуватися, щоб мати гарний рівень у березні… У Туреччини дуже хороші гравці. Іноді їхня команда працює добре, іноді ні, але це збірна, яка завжди створює труднощі. Втім, я повністю переконаний, що ми будемо на чемпіонаті світу", – цитує Сантуша RMC Sport.

Нагадаємо, у півфіналі (24 березня 2022 року) португальці прийматимуть Туреччину, а у фіналі (29 березня) можуть зійтися з переможцем пари Італія – Північна Македонія.

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