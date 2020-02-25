Перекладач Джеррарда шокував своїм виглядом на прес-конференції

Головному тренеру Рейнджерс Стівену Джеррарду довелося ділитися увагою публіки перед матчем 1/16 Ліги Європи проти Браги.

Стиль перекладача цікавив присутніх не менше, ніж слова легенди Ліверпуля.

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Запрошений фахівець вирішив обійтися без звичного для таких заходів ділового одягу, надавши перевагу строкатій сорочці. Вишенькою іміджу перекладача стали чорні окуляри зі сліпучою оправою.

Нагадаємо, Рейнджерс зіграє матч-відповідь проти Браги вже завтра (26 лютого). Підопічні Джеррарда в домашніх стінах перемогли 3:2.

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