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Перекладач Джеррарда шокував своїм виглядом на прес-конференції

25 лютого 23:40 458 Читать на русском
Перекладач Джеррарда шокував своїм виглядом на прес-конференції
Стівен Джеррард / Сайт Рейнджерс

Головному тренеру Рейнджерс Стівену Джеррарду довелося ділитися увагою публіки перед матчем 1/16 Ліги Європи проти Браги.

 

Стиль перекладача цікавив присутніх не менше, ніж слова легенди Ліверпуля.

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Запрошений фахівець вирішив обійтися без звичного для таких заходів ділового одягу, надавши перевагу строкатій сорочці. Вишенькою іміджу перекладача стали чорні окуляри зі сліпучою оправою.

Нагадаємо, Рейнджерс зіграє матч-відповідь проти Браги вже завтра (26 лютого). Підопічні Джеррарда в домашніх стінах перемогли 3:2.

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Теги
футбольні курйози Стівен Джеррард Стівен Джеррард Брага - Рейнджерс Рейнджерс Рейнджерс Ліга Європи
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