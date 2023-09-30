"Ми з ним бачилися потайки у Києві. У нас була індивідуальна бесіда. Я тоді у складі Чорноморця приїхав на гру з киянами у 1991 році. Зранку ми вилетіли, о 12:00 були Києві. О другій годині у нас за розкладом обід, а о сьомій вечора – гра. У літаку Віктор Прокопенко сказав, що зі мною в Києві хочуть поговорити.

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Мене забрали прямо в аеропорту "Бориспіль", посадили в машину і привезли на якусь квартиру. Я зайшов і побачив Лобановського. Ми з ним говорили хвилин 40. Він сказав, що має намір у найближчому майбутньому створити в Динамо боєздатний колектив. Хоча працював він тоді ще в Еміратах. У Києві, схоже, він був проїздом. Сказав, що я йому потрібен, і він хотів би, щоб я переїхав до Києва.

Я на той момент був на емоціях, переконав себе, що вмію грати добре у футбол. Можна сказати, захворів на зіркову хворобу. Запитав ще у Лобановського, а що буде з моєю квартирою в Одесі? У мене ж квартира службова. Він сказав, що її доведеться віддати. Як віддати? А ж щойно зробив ремонт.

Коли Лобановський сказав про переїзд, я заартачився. Сказав, що не готовий їхати до Києва через Чорнобиль – у мене маленькі діти, дружина не погодиться на переїзд. На перше місце тоді поставив безпеку своєї сім'ї, а не футбол. Після зустрічі з Лобановським мене привезли в готель. Я встиг пообідати, трохи відпочив і поїхав на гру.

До слова, ми Київ обіграли 1:0, і я забив переможний гол. А Лобановський тоді так і не очолив Динамо", – розповів Гецко в інтерв'ю fanday.

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