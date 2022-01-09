"Переходу Коутінью в Астон Віллу недостатньо", – у Барселоні працюють над трансферами на вихід
00:35 - Читать на русском
Директор Барселони Матеу Алемані шукає шляхи реєстрації новоспеченого півзахисника каталонців Феррана Торреса.
"Трансфер Коутінью допоміг нам, але цього недостатньо.
Барселона оголосила про оренду Коутінью в Астон Віллу
Ми щосили намагаємося досягти того, щоб команда попрощалась і з іншими гравцями, і тоді ми зможемо зареєструвати Феррана Торреса", – цитує Алемані Marca.
Нагадаємо, фінансова ситуація у таборі "блаугранас" не дозволила продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який, в підсумку, перебрався до ПСЖ. Нещодавно Філіппе Коутінью перебрався до Астон Вілли на правах оренди.
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