"Трансфер Коутінью допоміг нам, але цього недостатньо.

Барселона оголосила про оренду Коутінью в Астон Віллу

Ми щосили намагаємося досягти того, щоб команда попрощалась і з іншими гравцями, і тоді ми зможемо зареєструвати Феррана Торреса", – цитує Алемані Marca.

Нагадаємо, фінансова ситуація у таборі "блаугранас" не дозволила продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який, в підсумку, перебрався до ПСЖ. Нещодавно Філіппе Коутінью перебрався до Астон Вілли на правах оренди.

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