"Перехід Зінченка в Ноттінгем Форест? Ви ж бачите ставлення Артети до Сані. У нього дуже мало хвилин на полі, тому йому потрібно було щось змінювати. А з усіма варіантами, які у нього були – все впиралося в зарплату гравця.

Я знаю, що Саня – хороший гравець, який може багато грати, тому йому потрібно було шукати нові варіанти. Я впевнений, що перехід Зінченка в Ноттінгем Форест буде корисний як для нього самого, так і для збірної України.

Трансфер Судакова в Бенфіку? Я вважаю, що трансфер Судакова в Бенфіку досить хороший: це класний клуб, там класний чемпіонат, та й для сім'ї це хороше місце. Я впевнений, що для Георгія цей перехід буде позитивним, він там зможе себе показати. А головне – Судаков отримає новий виклик, який йому був так потрібен.

Чи зможе Ванат повторити результативність Довбика в дебютному сезоні? Ні, Владислав – це не Довбик. Вони різні гравці, і ця Жирона і Жирона Довбика – дві різні команди. Ті футболісти вже перейшли в різні клуби, в Манчестер Сіті, тому Ванат не зможе забити стільки м'ячів, як Довбик. Звичайно, я йому цього тільки бажаю, але, думаю, він заб'є приблизно 10 голів.

Минуло всього 3 тури, зараз вони на останньому місці, але така команда, як Жирона, здатна змінити ситуацію. Вчора був останній день трансферного вікна, і, напевно, туди прийшли ще якісь футболісти для посилення", – цитує Федецького Tribuna.

