Лісабонський клуб виторгував за аргентинця величезну суму не лише для себе.

Лише минулого літа лісабонці купили права на вихованця Рівер Плейта за 14 мільйонів євро. Проте аргентинський клуб завбачливо залишив за собою 25% від наступного продажу гравця і вже через 6 місяців отримав свою вигоду.

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Челсі гарантовано заплатить за Енцо Фернандеса 120 мільйонів євро. Ця сума може зрости завдяки бонусам. Тобто Рівер Плейт отримає ще 34 мільйони (свої 25% та ще 4 млн як компенсацію за виховання гравця).

Таким чином загальна сума трансферу Фернандеса становитиме понад 44 мільйони євро. Це новий трансферний рекорд Рівер Плейта. Раніше лідером був продаж Хав'єра Савіоли в Барселону за 35 млн, який утримував першість 22 роки.

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