"Це було важке рішення. У мене ж була пропозиція від Бенфіки. Повпливало те, що у Шахтарі проводять серйозну роботу з бразильцями. Клуб завжди бореться за титули, потрапляє у Лігу чемпіонів, допомагає зростати молодим футболістам.

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Перші 6 місяців були настільки складними, що мене віддали в оренду в Віторію Гімараєш. Але це було потрібно для адаптації.

Коли я приїхав в Шахтар, то зв'язався з Бернардом, з яким у мене один агент. Потім Марлос, який теж колись виступав за Курітіба, а тепер кумир тут, допоміг мені вибрати квартиру, познайомив з усіма іншими. Це допомогло мені подолати всі труднощі.

Найгірше в Україні – холод. А найкраще те, що у нас є дві тривалі відпустки влітку і взимку", – сказав Додо в інтерв'ю виданню Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, 22-річний захисник перейшов до табору "гірників" взимку 2018 року з бразильського клубу Курітіба за 2 млн євро. У поточному сезоні провів за команду Каштру 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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