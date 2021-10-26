"Я не сказав би, що трансфер Роналду це була помилка. Але, певна річ,це був певний емоційний момент – він був таким фантастичним гравцем.

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Вірю, що Роналду все ще може забивати голи, які потрібні команді. Чи може він робити це постійно, граючи з дуже високою інтенсивністю? Сьогодні це, звичайно, не так, але не забуватимемо, що ще після гри з Аталантою він був героєм.

Коли ви купуєте такого гравця, секрет полягає у балансі команди. Роналду здатний вигравати для вас матчі, але щоб грати з ним у складі, вам потрібно знайти баланс навколо нього", – цитує Венгера Metro.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку підписав контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го та вже встиг відзначитись за манкуніанців 5-ма голами.

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