Перехід Погба в Реал під загрозою зриву

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може не опинитись у Реалі.

Трансфер Поля Погба у мадридський Реал перебуває під величезним питанням і ризикує зірватись, повідомляє L'Equipe.

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Француз вимагає у "вершкових" контракт з неймовірною зарплатою, що відштовхує керівництво "королівського клубу". Втім, Зінедін Зідан продовжує цікавитись хавбеком збірної Франції.

Погба перейшов у Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року і виграв з "червоними дияволами" Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

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