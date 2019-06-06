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Перехід Погба в Реал під загрозою зриву

14:04 642 Читать на русском
Перехід Погба в Реал під загрозою зриву
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може не опинитись у Реалі.

Трансфер Поля Погба у мадридський Реал перебуває під величезним питанням і ризикує зірватись, повідомляє L'Equipe.

Ювентус готовий запропонувати Дибалу, Косту або Сандро, щоб вмовити МЮ продати Погба

Француз вимагає у "вершкових" контракт з неймовірною зарплатою, що відштовхує керівництво "королівського клубу". Втім, Зінедін Зідан продовжує цікавитись хавбеком збірної Франції.

Погба перейшов у Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року і виграв з "червоними дияволами" Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

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