Спортдир парижан Леонардо все ще не приховує задоволення від трансферу Ліонеля Мессі на правах вільного агента.

Нагадаємо, французький гранд оформив перехід 6-разового володаря "Золотого м'яча" буквально за добу після оголошення про його відхід з Барселони.

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"Мессі був упевнений, що залишиться в Барселоні. ПСЖ розпочав офіційні перемовини лише тоді, коли Барса оголосила про його відхід. Раніше у нас не було жодного відчуття, що Лео може змінити клуб.

ПСЖ опинився у хорошому становищі, адже раніше контактував з Мессі, вивчаючи ситуацію з його контрактом. У підсумку, нам вдалося підписати його. Це було чудово і стало несподіванкою для всіх. Атакувальне тріо з Мессі, Неймаром і Мбаппе – це просто чудово. Неймовірно", – розповів Леонардо.

У 5-ти поєдинках за ПСЖ 34-річний Мессі забив 1 гол – у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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