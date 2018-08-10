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Перехід Малкома в Барселону став помстою Ромі, – агент гравця

12:52 287 Читать на русском
Перехід Малкома в Барселону став помстою Ромі, – агент гравця
Малком / ФК Барселона

Агент півзахисника Барселони Малкома Леонардо Корначіні розповів про скандальний перехід бразильця з Бордо.

"Правда в тому, що ми вирішили не йти в Рому через те, що вони погано себе повели з нами.

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Я працював над переходом Даніеля Фусато, який є одним з моїх клієнтів, але Рома узгодила це з іншим агентом, хоча варто додати, що проти нього я нічого не маю. Коротко кажучи, це була помста.

Мені шкода це говорити, але так сталось, що Рома повела себе з нами погано за 10 днів до переходу Малкома, коли був транфер Фусато, тому ми вчинили з ними так само", – сказав Корначіні Tuttomercatoweb.

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