Перехід Малкома в Барселону став помстою Ромі, – агент гравця

Агент півзахисника Барселони Малкома Леонардо Корначіні розповів про скандальний перехід бразильця з Бордо.

"Правда в тому, що ми вирішили не йти в Рому через те, що вони погано себе повели з нами.

Малком: Я спокійно ставлюся до провокацій

Я працював над переходом Даніеля Фусато, який є одним з моїх клієнтів, але Рома узгодила це з іншим агентом, хоча варто додати, що проти нього я нічого не маю. Коротко кажучи, це була помста.

Мені шкода це говорити, але так сталось, що Рома повела себе з нами погано за 10 днів до переходу Малкома, коли був транфер Фусато, тому ми вчинили з ними так само", – сказав Корначіні Tuttomercatoweb.

Рома через образу на Малкома витерла його ім'я зі стартового складу Барселони