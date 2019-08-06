Перехід Кайоде у Кайсеріспор призупинився – відома причина

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде ніяк не може перейти у турецький Кайсеріспор.

Перехід форварда Шахтаря Оларенваджу Кайоде у Кайсеріспор затримується через проблеми нігерійця з документами. Зараз нападник вирішує питання щодо отримання робочої візи у Туреччину, повідомляє Sport.ua.

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Керівництво Кайсеріспора очікує, що 26-річний футболіст прибуде у розташування клубу найближчим часом для проходження медогляду та узгодження останніх деталей контракту.

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Зауважимо, що за турецький клуб виступає нападник збірної України Артем Кравець, тобто футболіст Шахтаря конкуруватиме з українцем за місце у складі команди.