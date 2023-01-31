Уніон Берлін готувався оголосити про трансфер 5-разового переможця Ліги чемпіонів, однак в останній момент щось пішло не так.

Здавалося, що екс-хавбек Малаги, Реала та Севільї перейде в Уніон. Вранці 31 січня Іско прибув на медогляд у столицю Німеччини. Після його проходження 30-річний півзахисник мав підписати контракт до літа 2024-го, однак перехід іспанця у другу команду Бундесліги зірвався, повідомляє Bild.

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За інформацією німецьких ЗМІ, вже після проходження медогляду Іско попросив переглянути фінансові умови співпраці. Уніон це не влаштувало, після чого гравець відмовився від переходу.

Німецький клуб вже пояснив ситуацію. "Ми б хотіли бачити Іско в команді, але в нас обмежені можливості. Попередні домовленості сьогодні були перевищені, тому трансфер зірвався", – заявив спортивний директор Уніона Олівер Рунерт.

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