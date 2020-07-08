Перехід Халля в італійський клуб зірвався в останній момент – екс-лідер Карпат шокував вимогами щодо зарплатні

Переговори центрбека Тіма Халля з Реджиною завершилися провалом.

Італійському клубу не сподобалася поведінка 23-річного гравця під час обговорення контракту, інформує сайт Альфредо Педулли.

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Сторони нібито домовилися про всі умови, і Халль вже повинен був офіційно підписувати угоду. Втім, в останній момент люксембуржець попросив більшу зарплату. Реджині такі вибрики не сподобалися, тому новачок Серії В відмовився від послуг оборонця.

Нагадаємо, першу половину сезону Халль провів у складі Карпат, однак у травні покинув львівський клуб, який зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами. Захисник відіграв за "левів" 19 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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