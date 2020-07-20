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Перехід екс-форварда Челсі в клуб Серії А зірвався – гравець не пройшов медогляд

15:44 - Читать на русском
Перехід екс-форварда Челсі в клуб Серії А зірвався – гравець не пройшов медогляд
Лоїк Ремі / Фото з відкритих джерел

Французький форвард Лоїк Ремі не зможе продовжити кар'єру в італійському Беневенто.

Колишній нападник Челсі і збірної Франції Лоїк Ремі у наступному сезоні не буде грати за Беневенто, повідомляє офіційний сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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Трансфер 33-річного форварда у клуб, який гарантував собі участь у новому сезоні Серії А, зірвався через провалений медогляд.

Цікаво, що Ремі, який перебував у статусі вільного агента, ще у червні встиг узгодити умови особистого контракту з Беневенто.

Нагадаємо, протягом останніх двох років 33-річний Ремі виступав за Лілль. У поточному сезоні він провів за клуб 30 матчів, в яких забив 14 голів.

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Теги
Лоїк Лоїк Ремі Італія Трансфери Беневенто Беневенто
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