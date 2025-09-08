Захисник Челсі Аксель Дісасі міг повернутися в Монако, але його перехід заблокували правила ФІФА.

Захисник Челсі Аксель Дісасі залишився у Лондоні, попри спробу клубу позбутися гравця в останні години літнього трансферного вікна. Перехід французького оборонця назад у Монако зірвався через маловідому норму ФІФА.

Дісасі другу половину минулого сезону провів в оренді в Астон Віллі, де отримав необхідну ігрову практику. Влітку інтерес до 27-річного захисника проявив його колишній клуб, але угода на останній день вікна не відбулася. Як повідомляє Sportbible, причина наступна – Челсі вже заповнив квоту міжнародних оренд після того, як Ніколя Джексон несподівано перейшов у Баварію на правах оренди.

У підсумку Дісасі залишився на узбіччі планів Енцо Марески. Захисника виключили з першої команди й відправили тренуватись окремо від основного складу. Хоча Челсі відкритий до його продажу, француз наразі змушений чекати січня.

У зимове вікно можливі нові варіанти. За інформацією англійських медіа, за ситуацією стежать Крістал Пелас і Вест Хем. Пелас може потребувати заміни для Марка Гехі, який зацікавив Ліверпуль, тоді як Вест Хем також розглядає Дісасі як потенційне підсилення. Водночас у Туреччині та Саудівській Аравії трансферне вікно ще відкрите, тож вихід із Челсі залишається актуальним і зараз.

Дісасі має контракт до 2029 року, Transfermarkt оцінює гравця у 22 мільйони євро.

