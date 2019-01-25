Перехід Деніса Суареса в Арсенал зірвався через бажання Барселони підписати новий контракт з футболістом

Барселона не відпустить Деніса Суареса в Арсенал, якщо півзахисник перед тим не продовжить контракт з каталонцями.

Суарес відмовився від нової угоди з "синьо-гранатовими", розрахованої на три роки, оскільки запропоновані умови не відповідали його очікуванням, повідомляє Mundo Deportivo.

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Хавбек продовжує наполягати на переході в лондонський Арсенал. Однак Барселона готова віддати гравця в оренду "канонірам" лише тоді, якщо той підпише новий контракт.

Раніше повідомлялося, що Суарес відмовився переходити в Севілью і Бетіс, які були готові заплатити за нього необхідні 20 млн євро.

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25-річний гравець перейшов в Барселону влітку 2016 року. У нинішньому сезоні він провів два матчі в іспанській Прімері і не відзначився результативними діями. Його контракт з клубом діє до літа 2020 року.