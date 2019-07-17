"Перехід був складним, Генк хотів зберегти Маліновського", – агент українця розповів про деталі трансферу в Аталанту

Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков розповів, чому хавбек обрав саме італійський клуб.

"Перехід дійсно був складним. З Генком була усна домовленість, що цього літа Руслан може піти. В кінці сезону вони намагалися його зберегти і нам потрібно було переконати клуб, що гравець хоче виступати в більш сильному чемпіонаті.

Маліновський провів перше тренування в Аталанті

Було багато варіантів, але ми відштовхувалися не від країни, а від клубу. Були варіанти з Англії від команд, які ведуть боротьбу за виживання. Однак Руслан виявив бажання приєднатися до клубу, який ставить перед собою серйозні завдання", – сказав Серебренніков телеканалу "Футбол 1".

Трансфер Маліновського увійшов в десятку найдорожчих переходів українців в історії

Нагадаємо, напередодні хавбек збірної України Руслан Маліновський перейшов з Генка в Аталанту. Сума трансферу склала 13,7 мільйона євро.