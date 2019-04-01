Перехід Буено з Динамо в Сан-Паулу залежить від Гонсалеса

Вінгер Динамо Вітор Буено слідом за Че Че може перейти в Сан-Паулу, але все залежить від переговорів киян із Сантосом щодо Дерліса Гонсалеса.

Сантос готовий відпустити Вітора Буено в оренду в Сан-Паулу, повідомляє Globo. Але є одна умова.

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"Чорно-білі" вимагають, аби київське Динамо встановило ціну на парагвайського вінгера Дерліса Гонсалеса, який грає в Бразилії на правах оренди.

Нагадаємо, український клуб розчарувався в Буено і прагне відпустити його на батьківщину.

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