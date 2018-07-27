Перехід Буено в Динамо може зірватись через Дерліса Гонсалеса

Півзахисник Сантоса Вітор Буено може залишитись у Бразилії.

Динамо та Сантос не можуть узгодити суму компенсації за оренду півзахисника бразильського клубу Вітора Буено, повідомляє Lance.com.br.

Сантос під час переговорів щодо оренди півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса запропонував віддати у зворотньому напрямку свого футболіста Вітора Буено, щоб не платити компенсацію "біло-синім" за оренду парагвайця.

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Однак, переговори між Гонсалесом та Сантосом зайшли в глухий кут і потенційний перехід Буено до київського Динамо знаходиться на межі зриву, адже в такій ситуації керівництво бразильського клубу вимагає від киян 500 тисяч євро за річну оренду Буено.

Більше того, Сантос хоче, щоб сума потенційного продажу футболіста після оренди склала 10 млн євро. Динамівці платити такі гроші поки не готові.

До слова, раніше повідомлялось, що Вітор Буено вже вилетів у Київ для підписання контракту з Динамо.

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