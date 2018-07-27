toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Перехід Буено в Динамо може зірватись через Дерліса Гонсалеса

14:15 981 Читать на русском
Перехід Буено в Динамо може зірватись через Дерліса Гонсалеса
Вітор Буено / фото: ФК Сантос

Півзахисник Сантоса Вітор Буено може залишитись у Бразилії.

Динамо та Сантос не можуть узгодити суму компенсації за оренду півзахисника бразильського клубу Вітора Буено, повідомляє Lance.com.br.

Сантос під час переговорів щодо оренди півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса запропонував віддати у зворотньому напрямку свого футболіста Вітора Буено, щоб не платити компенсацію "біло-синім" за оренду парагвайця.

Дерліс Гонсалес все ще може покинути Динамо – з'явився ще один претендент

Однак, переговори між Гонсалесом та Сантосом зайшли в глухий кут і потенційний перехід Буено до київського Динамо знаходиться на межі зриву, адже в такій ситуації керівництво бразильського клубу вимагає від киян 500 тисяч євро за річну оренду Буено.

Більше того, Сантос хоче, щоб сума потенційного продажу футболіста після оренди склала 10 млн євро. Динамівці платити такі гроші поки не готові.

До слова, раніше повідомлялось, що Вітор Буено вже вилетів у Київ для підписання контракту з Динамо.

Батько Дерліса Гонсалеса прокоментував чутки щодо можливого переходу сина в Олімпію

Теги
Головне Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Сантос Сантос Вітор Буено Вітор Буено Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона підписала 8-річного українського футболіста
    Іспанія — 13:233666 Барселона підписала 8-річного українського футболіста
1
дн
:
0
год
:
29
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук