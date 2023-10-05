У понеділок, 2 жовтня, Асоціація професійних суддів опублікувала аудіозапис переговорів бригади арбітрів після голу Луїса Діаса на 34-й хвилині, який було скасовано через помилковий офсайд. За підсумками запису стало зрозуміло, що VAR Даррен Інгленд під час перегляду повтору вважав, що головний арбітр зустрічі зарахував взяття воріт.

Ліверпуль "позбувся" скандального арбітра, який став причиною поразки від Тоттенхема

Головний тренер Ліверпуль Юрген Клопп зажадав перегравання матчу, і регламент УЄФА дає змогу це робити: суддівська помилка полягала в неправильному застосуванні правил гри, оскільки VAR фактично помилково визначив, що Діас перебував в офсайді. Однак, згідно з правилами, Ліверпуль мав право подати протест в УЄФА протягом 12 годин після матчу. Цього не сталося.

Як інформує The Independent, посилаючись на свої джерела, перегравання матчу було можливим, але малоймовірним. Регламент АПЛ допускає його лише в тому випадку, якщо вина за вплив на результат лежить на одному з клубів. Однак повідомляється, що Ліверпуль може створити новий прецедент.

Проте набагато більше шансів у "червоних" здобути успіх у судовому позові про компенсацію.

Ліверпуль вдев'ятьох програв Тоттенхему в матчі з суперечливим суддівством – автогол на останніх секундах став фатальним