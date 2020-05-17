"Переговори з Шахтарем на завершальному етапі": Соболь прокоментував свій трансфер у Брюгге

Захисник збірної України Едуард Соболь розповів про ситуацію навколо свого повноцінного переходу у бельгійський клуб.

"Брюгге хоче продовжити зі мною співпрацю. Бельгійський клуб планує викупити мій контракт у Шахтаря. Зараз переговори з "гірниками", яким я належу, на завершальному етапі.

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У Брюгге мене все влаштовує. Я хочу тут грати, прогресувати і приносити користь своїй нинішній команді. Коли я приходив в Брюгге – поставив собі за мету закріпитися тут. А коли клуб виявив зацікавлення у моїй персоні, це лише додало мені енергії в роботі", – сказав Соболь у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Брюгге хоче знизити вартість трансферу Соболя до 3 млн євро, однак Шахтар наполягає на сумі, яка прописана у контракті – 4 млн євро.

До слова, 15 травня Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги щодо рішення не продовжувати змагання і зафіксувати підсумкові результати. Як наслідок, чемпіоном став Брюгге, кольори якого захищає Едуард Соболь.

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