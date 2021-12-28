"Є свіжі та не зовсім позитивні для нас новини щодо Александара Драговіча. За минулі тижні відбулося кілька подій, що вплинули на його переговорний процес з Динамо.

Драговіч хоче повернутися в Динамо – кияни відновлюють переговори

Травмований основний центральний захисник Байєра Свен Бендер. Альтернативи парі Тапсоба-Та у тренера Петера Боса зараз немає, оскільки довіри до хорвата Тіна Єдвая і раніше не спостерігалося.

Драговіч виявився в найближчій обоймі. Байєр несподівано опинився у чемпіонській гонці. Для гри у Бундеслізі і Лізі Європи потрібна глибина резерву. І менеджмент німців, схоже, вирішив пожертвувати тими 1,5-2 млн євро, які міг отримати від його продажу за півроку до закінчення контракту (при трансферній вартості 5,2 млн). Драговіч отримав шанс, його становище в команді змінилося. Переговори з Києвом заморожені", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, Драговіч виступав у Динамо з 2013 по 2016 рік і встиг завоювати з киянами два чемпіонства, два Кубки України та один Суперкубок країни.

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