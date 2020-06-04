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Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – захисник невдоволений умовами щодо зарплатні

10:49 1112 Читать на русском
Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – захисник невдоволений умовами щодо зарплатні
Дмитро Чигринський / Сайт АЕКа

Захисник Дмитро Чигринський не надто вражений першою спробою АЕКа продовжити контракт.

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Чигринському не подобається новий розподіл зарплатні, який пропонує АЕК. Наразі 33-річний центрбек отримує 400 тисяч євро в рік, однак грецький гранд не хоче платити стільки травматичному ветерану. "Жовто-чорні" пропонують суттєво зменшити основну частину заробітку, а решту виплачувати лише за зіграні матчі. Чигринський переконаний, що зможе зберегти свій рівень зарплатні в іншому клубі, тому підписувати таку угоду з АЕКом не планує.

Нагадаємо, екс-гравець Барселони і Шахтаря виступає за грецький клуб з 2016 року, коли на правах вільного агента перейшов з Дніпра.

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