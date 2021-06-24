"Емоції позитивні. Фортуна нам посміхнулася. Дивився в компанії з Пятовим, Марлосом. По телевізору у нас показували Іспанія – Словаччина. На iPad дивилися поляків зі шведами.

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Швеція набрала 7 очок. Вважаю, в нелегкій групі. Команда гідна поваги. Ми вчора сподівалися, дивилися хорватів. І сьогодні з тренування приїхали і почали дивитися матчі. Всі сиділи на контролі, переглядали матчі і сподівалися на краще.

Напевно, хотілося, щоб на полі самі вирішили цей результат, але, на жаль, не вийшло потішити уболівальників, їх було дуже багато. Мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували.

Спробуємо виправити становище, в яке ми себе, грубо кажучи, але загнали. Будемо налаштовувати себе. І налаштовували себе, просто щось не виходило на полі. Ми відчували і відчуваємо підтримку. Якщо доля нам дає другий шанс – повинні спробувати ним скористатися", – сказав Бущан в ефірі програми Великий Футбол.

Матч Україна – Швеція відбудеться 29 червня, початок о 22:00.

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