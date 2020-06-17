toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
МИНАЙ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕРГІЙ РЕБРОВ БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Динамо проти ПриватБанку: перегляд судової справи перенесено – відома дата

12:54 133 Читать на русском
Динамо проти ПриватБанку: перегляд судової справи перенесено – відома дата
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Окружний адміністративний суд Києва переніс попередній розгляд справи щодо зв'язку київського Динамо з Приватбанком.

"Судове засідання перенесли на 2 вересня у зв'язку із заявою ФК Динамо Київ про необхідність долучення до матеріалів рішення Великої палати у справі Суркісів", – повідомив агентству Інтерфакс-Україна адвокат Приватбанка Олег Лозовський.

Суркіси програли справу щодо повернення коштів у ПриватБанку

Нагадаємо, в кінці травня ПриватБанк звернувся до Окружного адмінсуду Києва і в Шостий апеляційний адмінсуд із заявами щодо перегляду судових рішень обох судів про стягнення з банку на користь А-Банку (Київ), який належить родині Суркісів, і ФК Динамо Київ 407 млн грн, а також про визнання цих компаній непов'язаними з банком.

Перегляд став можливий через підтвердження Ігорем Суркісом спільної власності з екс-акціонером ПриватБанку Ігорем Коломойським в медіагрупі 1+1.

Без Михайличенка, але з Лобановським та іншими легендами Динамо: Джулай – про ЧС-1990

blog_ava
Барселона не без труднощів переграла Леганес: тінь Вальверде над Камп Ноу, провал Грізманна, Фаті та Мессі рятують свято
02:57
2622
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
17
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук