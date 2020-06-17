Динамо проти ПриватБанку: перегляд судової справи перенесено – відома дата

Окружний адміністративний суд Києва переніс попередній розгляд справи щодо зв'язку київського Динамо з Приватбанком.

"Судове засідання перенесли на 2 вересня у зв'язку із заявою ФК Динамо Київ про необхідність долучення до матеріалів рішення Великої палати у справі Суркісів", – повідомив агентству Інтерфакс-Україна адвокат Приватбанка Олег Лозовський.

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Нагадаємо, в кінці травня ПриватБанк звернувся до Окружного адмінсуду Києва і в Шостий апеляційний адмінсуд із заявами щодо перегляду судових рішень обох судів про стягнення з банку на користь А-Банку (Київ), який належить родині Суркісів, і ФК Динамо Київ 407 млн грн, а також про визнання цих компаній непов'язаними з банком.

Перегляд став можливий через підтвердження Ігорем Суркісом спільної власності з екс-акціонером ПриватБанку Ігорем Коломойським в медіагрупі 1+1.

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