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Передріздвяний футбол: Циганик, Алієв, Козловський та інші зійшлись на полі у Винниках

10:20 367 Читать на русском
Передріздвяний футбол: Циганик, Алієв, Козловський та інші зійшлись на полі у Винниках
Назарій Русин / Фото з відкритих джерел

Президент, тренер та телеведучий зіграли з футболістами у товариському матчі.

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував фото, на якому він перебуває на футбольному полі в оточенні президента Руха Григорія Козловського та нападника київського Динамо Назарія Русина. Телеведучий прийняв участь у імпровізованому передріздвяному турнірі з колишніми і чинними футболістами.

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"Передріздвяний футбол!!! У Львові – це свята справа!!! Тим більше з друзями, і коли до смачної куті залишилося зовсім мало днів!" – підписав Циганик свою світлину.

Цікаво, що окрім вищеназваних осіб у товариському поєдинку прийняли участь також екс-динамівці Денис Олійник та Олександр Алієв, півзахисник Десни Орест Кузик, захисник Олександрії Роман Вантух та інші.

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Теги
Григорій Козловський Ігор Циганик Назарій Русин Назарій Русин Орест Кузик Орест Кузик Роман Вантух Роман Вантух Олександр Алієв Олександр Алієв
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