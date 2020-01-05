Передріздвяний футбол: Циганик, Алієв, Козловський та інші зійшлись на полі у Винниках

Президент, тренер та телеведучий зіграли з футболістами у товариському матчі.

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував фото, на якому він перебуває на футбольному полі в оточенні президента Руха Григорія Козловського та нападника київського Динамо Назарія Русина. Телеведучий прийняв участь у імпровізованому передріздвяному турнірі з колишніми і чинними футболістами.

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"Передріздвяний футбол!!! У Львові – це свята справа!!! Тим більше з друзями, і коли до смачної куті залишилося зовсім мало днів!" – підписав Циганик свою світлину.

Цікаво, що окрім вищеназваних осіб у товариському поєдинку прийняли участь також екс-динамівці Денис Олійник та Олександр Алієв, півзахисник Десни Орест Кузик, захисник Олександрії Роман Вантух та інші.

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