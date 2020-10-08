Грузія мінімально обіграла Білорусь у півфіналі Ліги націй 2018/19 та наблизилась до заповітного виходу на Євро-2020. Дивіться відео гола та огляд матчу Грузія – Білорусь.

Грузія вже на 7 хвилині вийшла вперед у рахунку – Окріашвілі завалили у штрафному майданчику, а нападник сам же і реалізував вирок судді. Грузини володіли ініціативою протягом поєдинку, однак цей гол з 11-метрової позначки так і залишився єдиним.

Відбір на Євро-2020, півфінали: екс-зірка УПЛ приніс Грузії перемогу – Україна чекає третього суперника в групі (LIVE)

Таким чином, Грузія вийшла до фіналу плей-офф Ліги націй, де побореться за путівку на Євро-2020. Додамо, що грузини можуть стати останнім суперником збірної України на груповому етапі турніру.