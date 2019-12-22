Передгольовий пас Шахова не допоміг Лечче уникнути поразки в перестрілці з Болоньєю, Парма врятувала нічию з Брешією

В рамках 17-го туру італійської Серії А відбулося кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 17-й тур

Лечче – Болонья – 2:3

Голи: Бабакар, 85, Фаріас, 90+1 – Орсоліні, 43, 66, Соріано, 56

Парма – Брешія – 1:1

Голи: Грассі, 90+2 – Балотеллі, 72

Лечче приймав у рідних стінах Болонью, розпочавши поєдинок без Євгена Шахова – українець сидів на лаві запасних. Можливо, саме тому перший тайм у "смугастих" не вдався, хоча на 11-й хвилині вони навіть забили гол – щоправда, його скасували через офсайд. Гості впевнено контролювали гру, створивши низку моментів і відкривши рахунок під завісу першого тайму зусиллями Орсоліні, який замкнув класну передачу Сансоне з лівого краю штрафного на дальню стійку.

Шахов вийшов на другий тайм, Болонья аж занадто швидко подвоїла свою перевагу в рахунку: на 56-й хвилині Орсоліні вийшов віч-на-віч і пробив у голкіпера, а Паласіо з відскоку викотив передачу вліво на Соріано – Роберто вистрілив у дев'ятку. На 66-й же Орсоліні довів справу до розгрому, завдавши точного удару з правого краю штрафного під ближню стійку. Лечче зміг відзначитись голом аж на 85-й хвилині, в чому допоміг передгольовий пас Шахова на Кальдероні. Той подав з лівого флангу, а Бабакар замкнув у дотик – 1:3. Більше того: на 90+1-й Фаріас дальнім ударом влучив у правий верхній кут, скоротивши відставання господарів до мінімуму, але на порятунок у Лечче вже не вистачило часу.

У паралельному матчі Парма вдома зустрічалася з Брешією. Перший тайм зустрічі пройшов динамічно й доволі рівно, але відзначитись бодай одним голом до перерви команди не змогли. Другий тайм розпочався у тому ж руслі, але все змінив Балотеллі – з'явившись на полі на 61-й хвилині, він вивів Брешію уперед, у дотик замкнувши прострільну передачу Торрегросси з глибини.Парма зуміла відігратися аж на 90+2-й хвилині завдяки Грассі, який високо вистрибнув, пробивши головою після навісу від Кулусевскі. 1:1 – на цьому матч і завершився.