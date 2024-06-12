Вже за 4 дні, 16 червня, збірна Нідерландів у першій грі групи D на Євро-2024 зійдеться з Польщею. Тренери обох команд заклопотані кадровими втратами перед дуеллю.

Євро-2024: темна конячка з австрійським Бекхемом, Last Dance Жиру і погоня Мбаппе за ЗМ – прев'ю групи D

Зокрема, за "Кадру" у дебютному матчі не зіграють Роберт Лєвандовскі та екс-українець Тарас Романчук, а "ораньє" не зможуть розраховувати на Френкі де Йонга протягом усього турніру. Однак на цьому проблеми "помаранчевих" не закінчуються.

За повідомленням прес-служби Аякса, Браян Броббі не зміг завершити тренування з рештою команди – 22-річний форвард залишив поле у ​​супроводі лікарів. Наразі невідомо, що стало причиною дострокового припинення роботи.

Нагадаємо, Броббі минулого сезону провів за Аякс 43 матчі, в яких забив 22 голи і віддав 12 асистів. У його доробку 2 матчі в основі національної збірної Нідерландів.

Євро-2024: Німеччина постає з попелу, Собослай кастує для іміджу Орбана, три чемпіони, шанс на історію – прев'ю групи А