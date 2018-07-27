Перед тим як потрапити у тінь Мессі – у цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Ліонеля

7 років тому Неймар відзначився фантастичним голом, який був визнаний найкрасивішим за підсумками 2011 року.

27 липня 2011 року Неймар у складі Сантоса організував розкішний гол у ворота Фламенго в рамках бразильської Серії А. Тоді ще 19-річний вінгер отримав м'яч на лівому фланзі біля центральної лінії та завдяки швидкості та дриблінгу здійснив фантастичний рейд до чужого штрафного майданчика, обігравши половину футболістів команди-суперниці.

Неймар склав свою команду мрії

ФІФА назвала цей гол найкращим у 2011 році та вручила Неймару нагороду імені Ференца Пушкаша. У голосуванні бразилець випередив Вейна Руні та Ліонеля Мессі, який згодом кардинально вплине на його футбольну долю.

Через 2 роки Неймар перейде у Барселону, а ще кілька сезонів потому він вирішить, що Мессі його затьмарює і заважає виграти "Золотий м'яч", тому втече у Парі Сен-Жермен.

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27 липня 2011 року, Неймар забиває Фламенго: