"Я не люблю до матчу робити гучні заяви. Ми бачили поєдинки французів проти Динамо, розуміємо, що це команда, яка є гідним суперником. А прогнози...

Трубін назвав пріоритетний для себе чемпіонат після відходу з Шахтаря

Перед стартом УПЛ експерти "поховали" Шахтар, але я ще тоді казав: "То й нехай, нам же краще, що в нас не вірять". Так само можу сказати й про єврокубки", – сказав Трубін в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, у групі Ліги чемпіонів Шахтар посів третю сходинку і отримав право на євровесну у турнірі рангом нижче. Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна "гірники" зіграють 16 лютого 2023 року у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі о 19:45. Матч-відповідь – за тиждень.

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